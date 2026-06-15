10 апаратів Easy Pulse Schiller для фронту: БФ «Надія» та Schiller AG посилюють медичні підрозділи

Швейцарська компанія Schiller AG спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія», головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем та головою представництва Schiller AG в Україні Анною Лактіоновою передали для українських захисників 10 сучасних апаратів серцево-легеневої реанімації Easy Pulse. Обладнання вирушить до підрозділів ГУР, медичних бригад, стабілізаційних пунктів, польових реанімацій, а також до найбільших військових госпіталів України.

Портативні реанімаційні системи Easy Pulse виробництва швейцарської компанії Schiller AG призначені для проведення серцево-легеневої реанімації в умовах, де рахунок іде на секунди. Апарат підтримує безперервну компресію грудної клітини під час зупинки серця, що дозволяє медикам зосередитися на інших критично важливих діях та підвищує ефективність надання допомоги. Для фронтових медиків це обладнання стало одним із найефективніших інструментів у боротьбі за життя поранених військових.

«Ручний масаж серця може тривати 20–40 хвилин — це фізично виснажує медика і з часом знижує ефективність реанімації. Easy Pulse бере цю роботу на себе — підтримує роботу серця на стабпунктах і в польових реанімаціях, звільняючи наші руки для інших невідкладних дій або порятунку інших бійців», — розповідає начмед однієї з бригад морської піхоти, який працює на Покровському напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Валерій Дубіль разом із міжнародними партнерами доставили на найгарячіші напрямки фронту сотні швейцарських апаратів Easy Pulse. Сьогодні це обладнання використовується на Херсонському, Сумському, Донецькому, Харківському і Запорізькому напрямках. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

За словами Валерія Дубіля, посилення фронтової медицини залишається одним із ключових напрямів роботи фонду: «На передовій немає права на помилку й немає часу на втому. Саме тому ми зосереджуємося на обладнанні, яке реально рятує життя тут і зараз. Easy Pulse — це технологія, що дає медикам шанс виграти найцінніше — час. А отже, дає шанс на життя нашим захисникам».



«Для Schiller AG Україна залишається одним із ключових напрямів гуманітарної та професійної підтримки. Ми цінуємо співпрацю з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія» та всіма партнерами, які допомагають втілювати такі ініціативи в життя. Переконані, що об’єднання зусиль бізнесу, благодійних організацій і медичної спільноти дозволяє швидше реагувати на виклики та ефективніше підтримувати тих, хто сьогодні захищає Україну», — зазначила Анна Лактіонова, голова представництва Schiller AG в Україні.