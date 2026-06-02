У Кремлі раптово змінили позицію щодо переговорів - деталі

У Кремлі дедалі активніше сигналізують про бажання змінити формат переговорів щодо війни в Україні. За інформацією The New York Times, російська сторона більше не задоволена нинішньою моделлю контактів, яка базується переважно на періодичних візитах спецпосланців та телефонних розмовах.

Джерела, знайомі з перебігом консультацій, стверджують, що в Москві хотіли б бачити постійний дипломатичний механізм із регулярними зустрічами та робочими групами, які б займалися переговорним процесом на системній основі. Серед побажань Кремля також називають призначення нового посла США в Росії.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо останніми днями дав зрозуміти, що Вашингтон не очікує швидкого прориву на шляху до мирної угоди. За його словами, Сполучені Штати готові сприяти завершенню війни, однак можливість активнішого залучення залежатиме від подальшого розвитку подій.

На думку низки експертів, адміністрація США могла припуститися помилки, зробивши ставку на епізодичні контакти замість повноцінної дипломатичної роботи. Вони вважають, що для просування переговорів потрібен постійний діалог, який би підтримував процес навіть у періоди загострення ситуації.

Колишній американський дипломат Томас Грем зазначає, що всередині Росії поступово змінюються настрої. За його словами, лінія фронту значною мірою стабілізувалася, економічні труднощі в РФ посилюються, а в політичних колах дедалі частіше обговорюють, як подати результати війни як перемогу.

Водночас дипломат наголошує: головною проблемою залишається відсутність повноцінного переговорного процесу. Саме тому в Москві хочуть бачити не окремих посланців, які час від часу зустрічаються з Володимиром Путіним, а чітко вибудувану систему переговорів із постійною дипломатичною присутністю.

Як повідомляло раніше ForUa, у Росії почали обговорювати завершення війни.