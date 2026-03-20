СБУ запобігла серії кривавих терактів у центрі Харкова

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією зірвала плани російських спецслужб щодо проведення серії терактів у прифронтовому Харкові. Завдяки діям на випередження силовикам вдалося затримати ворожого агента, який готував вибухи в адміністративному центрі міста.

Плани окупантів

Зловмисник мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх поблизу стратегічних адмінбудівель. За задумом кураторів з рф, підрив мав відбутися дистанційно у годину пік — за допомогою викликів на мобільні телефони, якими планували спорядити бомби. Метою ворога було спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.

Обставини затримання

Співробітники СБУ викрили наміри окупантів заздалегідь. Агента затримали «на гарячому» в орендованій квартирі саме під час процесу виготовлення вибухівки.

Виконавцем виявився 18-річний місцевий житель із наркозалежністю. Російські спецслужби завербували молодика через Телеграм-канал, де він шукав «легкі гроші на дозу». За інструкціями з рф затриманий придбав необхідні хімічні компоненти та розпочав збірку СВП із підручних засобів.

Докази та підозра

Під час обшуків у тимчасовому помешканні фігуранта правоохоронці вилучили:

2,5 л хімічної рідини;

електричні компоненти для ініціації підриву;

смартфон із листуванням, що підтверджує співпрацю з ворогом.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у готуванні до терористичного акту). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.