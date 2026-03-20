Єврокомісія знову наполягає, що Україна все ж отримає 90 млрд євро

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу у розмірі 90 млрд євро, навіть якщо окремі країни блокуватимуть це рішення. Про це вона повідомила після засідання Європейської ради.

За словами фон дер Ляєн, рішення про виділення коштів було ухвалене ще у грудні, проте реалізація затримується через позицію окремих політичних лідерів. «Рішення було ухвалене Європейською радою у грудні. За умови, що три країни не братимуть участі у цьому кредиті. Цю умову виконано. Кредит і далі заблокований, тому що один лідер не дотримується свого слова, але дозвольте повторити те, що я вже сказала в Києві: ми надамо цю підтримку так чи інакше», — наголосила очільниця Єврокомісії.

Основною перешкодою для реалізації пакета допомоги, за інформацією європейських ЗМІ, стала позиція прем’єр-міністра Угорщини, який виступив проти фінансування. Водночас несподівану підтримку угорській позиції висловила прем’єр-міністерка Італії, яка заявила про розуміння аргументів Будапешта.

Фон дер Ляєн уточнила, що ЄС розглядає альтернативні механізми фінансування України, навіть якщо не всі країни підтримують рішення. Йдеться про окремі фінансові механізми без участі окремих держав, альтернативні кредитні програми та нові формати підтримки через інституції ЄС. Раніше подібні механізми вже використовували для обходу політичних блокувань.

Європейські лідери неодноразово заявляли, що фінансова підтримка України є стратегічним питанням безпеки Європи. Заява фон дер Ляєн підтверджує, що навіть внутрішні суперечки всередині ЄС не зупинять надання допомоги Україні.

