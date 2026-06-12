Британія отримала нового міністра оборони

Прем’єр-міністр Великої Британії оголосив про кадрові зміни в уряді. Новим міністром оборони країни став Ден Джарвіс, який раніше обіймав посаду міністра безпеки у Міністерстві внутрішніх справ.

Про призначення повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На посаді очільника оборонного відомства Джарвіс змінив Джона Гілі.

За словами Стармера, головним пріоритетом уряду залишається безпека британських громадян та зміцнення обороноздатності країни на тлі зростання глобальних загроз. Він також наголосив, що нинішній уряд забезпечує найбільше з часів Холодної війни збільшення витрат на оборону.

Ден Джарвіс є депутатом парламенту з 2011 року. До політичної кар’єри він служив офіцером парашутного полку британської армії та брав участь у військових операціях у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.

Як повідомляло раніше ForUa, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не планує залишати посаду та продовжить очолювати уряд, попри зростання внутрішньополітичного тиску в межах Лейбористської партії Великої Британії.