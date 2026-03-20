Популярний персонаж Лабубу готується до підкорення світових екранів. Компанія Sony Pictures об’єдналася з виробником іграшок Pop Mart для створення повнометражного фільму про зубастого ельфа та його друзів із всесвіту The Monsters, повідомляє Reuters.

Що відомо про проєкт

Це перший масштабний кінопроєкт для китайського бренду Pop Mart, який прагне перетворити своїх вірусних персонажів на глобальну медіафраншизу. Стрічка буде знята у жанрі сімейного фентезі та поєднає гру живих акторів із комп’ютерною графікою (CGI).

Зіркова команда

Над адаптацією працюватимуть майстри «доброго» кіно:

Режисер та співавтор сценарію: Пол Кінг, відомий за успішними стрічками «Вонка» та обидві частини «Паддінгтона».

Сценарист: Стівен Левенсон («Дорогий Еван Генсен», «Тік-так, бум!»).

Виконавчий продюсер: Касінг Лунг — творець оригінального образу Лабубу.

Коли чекати

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії розробки, а деталі сюжету тримають у суворій таємниці. Очікується, що знімальний процес розпочнеться не раніше 2027 року.

Партнерство з Sony Pictures має допомогти Pop Mart повторити шлях таких брендів, як LEGO та Barbie, перетворивши колекційну іграшку на культурний феномен світового рівня.