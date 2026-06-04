У Швеції відбувся показ фільму про мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях

До Дня вшанування пам’яти дітей, які загинули внаслідок російської аґресії, видання The Kyiv Independent спільно з ВГО “Поруч” організували у Швеції серію показів документального фільму “The War They Play» (“Війна, в яку вони грають”) та публічних дискусій, повідомляє онлайн-газета "ПолітАрена".

Стрічка присвячена системному нав’язуванню російської пропаґанди та мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Автори фільму, спираючись на верифіковані документи й свідчення, показують, як окупаційна влада інтегрує неповнолітніх у російські парамілітарні молодіжні рухи, готуючи їх до майбутньої військової служби та формуючи уявлення про війну як “норму”.

У розслідуванні також ідеться про ширшу геополітичну стратегію Росії, спрямовану на поширення авторитарного впливу та підрив демократичних цінностей у Європі.

Один із показів відбувся 2 червня у шведському місті Вестерос. Захід пройшов у кінотеатрі Elektra Bio за участи представників The Kyiv Independent, а також делеґацій із Києва, Шацька та Вестероса.

Після перегляду фільму відбулася панельна дискусія, яку модерувала Марія Скіллачі. Участь у ній взяли журналістка The Kyiv Independent Олеся Біда, представниця ВГО “Поруч” Марія Тищенко, представниця ГО “Ґардарика” Катерина Коверзнєва та віце-мерка Вестероса Вікі Скуре Ерікссон.

Учасники обговорили вплив російської окупації на дітей та їхні родини, роль освіти під час війни, проблеми дотримання прав людини, необхідність документування воєнних злочинів і відповідальність міжнародної спільноти за захист дітей.

Організатори наголосили, що за кожною статистикою стоять реальні людські історії, а поширення правдивих свідчень про життя під окупацією є важливим елементом боротьби проти забуття та російської пропаґанди.