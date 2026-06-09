Арнольд Шварценеггер зіграє Санту в повнометражному художньому фільмі

Prime Video оголосив дату прем’єри різдвяної екшн-комедії “Людина з мішком (The Man with the Bag) за участю Арнольда Шварценеггера та Алана Рітчсона. Фільм вийде на стримінговому сервісі 2 грудня, повідомляє Screen Rant.

Режисером стрічки став Адам Шенкман, сценарій написав Аллан Райс. У центрі сюжету – Санта, якого зіграє Шварценеггер, та колишній злодій Венс у виконанні Річсона. За історією, Санта звертається по допомогу до Венса після того, як у нього викрадають легендарний чарівний мішок.

Разом із Шварценеггером і Річсоном у фільмі також знялися Кен Джонг, Аквафіна, Кайл Муні, Джейн Краковскі, Мюррей Гілл і Лайза Коші.

Prime Video підтвердив дату релізу разом із першими кадрами зі стрічки.

Однією з деталей промокампанії стала згадка про “список неслухняних”, яка напряму пов’язана із сюжетом фільму. За історією, коли Санта шукає людину, здатну допомогти повернути викрадений мішок, він звертається до “єдиного місця”, де точно можна знайти вправного грабіжника – списку неслухняних.

Чи стане ця місія шансом для Венса змінити свою репутацію, автори поки не розкривають.

Реліз фільму запланований на початок грудня – період, коли стримінги та кінотеатри традиційно починають випускати різдвяні новинки. Водночас прем’єра відбудеться ще до основного піку святкового сезону, що може допомогти стрічці уникнути великої конкуренції.

Окрему увагу до проєкту може привернути акторський склад. Алан Річсон останніми роками закріпився як одна з нових зірок бойовиків, зокрема завдяки серіалу “Річер” від Prime Video.

Арнольд Шварценеггер, своєю чергою, після “Термінатора” та “Нестримних” давно асоціюється з великими екшн-франшизами. Тепер актор, якому 78 років, уперше зіграє Санту в повнометражному художньому фільмі.