В Україні стрімко зростають ціни на базові продукти: що здорожчало найбільше

Від початку 2026 року в Україні зафіксовано суттєвий стрибок вартості основних харчових продуктів. Згідно з даними моніторингу, найбільше «вдарила по гаманцю» гречка, ціна на яку злетіла на 59% — з 33,02 грн до 52,46 грн за кілограм.

Аналіз зростання цін за категоріями

Динаміка цін за період січень – березень 2026 року свідчить про значне подорожчання як бакалії, так і овочів та м’ясної продукції:

Овочі та фрукти: Українські яблука додали в ціні 46% (45,78 грн/кг), червоні помідори — 35% (167,42 грн/кг), а огірки — 11% (168,68 грн/кг).

М’ясні вироби: Найбільше подорожчала яловичина (гуляш) — на 33% , досягнувши позначки 404,3 грн/кг. Куряче стегно та свиняча грудинка зросли в ціні на 22% та 19% відповідно.

Бакалія та інше: Рафінована олія «Олейна» здорожчала на 31% (89,02 грн за 850 мл), слабосолений оселедець — на 29%, а десяток яєць «Квочка» тепер коштує 84,35 грн (+23%).

Основні причини здорожчання

Експерти пов’язують таку тенденцію з комплексом зовнішніх та внутрішніх факторів:

Геополітична нестабільність: Ситуація на Близькому Сході впливає на світові ринки. Енергоресурси: Постійне здорожчання палива автоматично закладається у вартість логістики. Валютні коливання: Ослаблення гривні підвищує витрати на імпортні складові та пакування. Виробничі витрати: Зростання собівартості виробництва через витрати на зберігання продукції в зимово-весняний період.

За даними Міністерства фінансів, тенденція до зростання цін наразі залишається актуальною для більшості соціально значущих товарів.