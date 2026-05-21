Постачальник харчів для військових

ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5", яке забезпечує продуктами харчування військові підрозділи України, заявило про системне стеження за своїми співробітниками та транспортом. Компанія вбачає у цьому не лише втручання в господарську діяльність, а й потенційну загрозу національній безпеці. У підприємстві вважають, що це може бути спроба збору даних про військові маршрути постачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному зверненні адвоката підприємства до Служби безпеки України та Національної поліції.

За даними підприємства, 29 і 30 квітня 2026 року невстановлені особи здійснювали спостереження за територією компанії та її автомобілями, здійснюючи фото- і відеофіксацію. Камери спостереження зафіксували дві автівки – Skoda сірого кольору з держномерами АЕ 4784 ІМ та АХ 1958 МЕ. Особи біля них неодноразово підходили до транспорту і проводили його візуальний огляд.

Згодом на службових автомобілях компанії було виявлено технічні засоби відстеження – GPS-трекери або подібні пристрої, встановлені без відома власників. Йдеться про транспортні засоби BMW (д.н. АЕ 5319 ТВ) та Mercedes-Benz (д.н. КЕ 0895 АН), якими користується радник керівника підприємства.

"Будь-яке незаконне відстеження переміщення представників підприємства створює можливість встановлення маршрутів постачання, ідентифікації точок передачі продукції, а також отримання інформації про місця перебування військових підрозділів", – зазначено у заяві.

У документі наголошується, що незаконне збирання такої інформації може призвести до витоку даних про місця дислокації військових підрозділів, складів і пунктів забезпечення. Це створює ризик для життів військовослужбовців і працівників підприємства, а також становить потенційну загрозу обороноздатності держави.

У зверненні підкреслюється:

"Маршрути постачання – це не просто логістика. Через них можна вийти на точки забезпечення та на місця військових підрозділів. І це вже питання безпеки людей".

Представники компанії не виключають, що дії невідомих осіб можуть бути пов’язані зі шпигунською чи диверсійною діяльністю, а також пособництвом державі-агресору. Водночас підприємство не має підтверджень, чи це були законні дії правоохоронців, чи спроба стороннього втручання.

У заяві наголошується, що зафіксовані дії мають ознаки правопорушень, передбачених

ст. 182 КК України – незаконне збирання конфіденційної інформації,

ст. 359 КК України – незаконне використання спеціальних техзасобів негласного отримання інформації,

а також, залежно від обставин, можуть містити ознаки шпигунства (ст. 114), диверсії (ст. 113) чи пособництва державі-агресору (ст. 111-2).

Підприємство просить Службу безпеки України та Національну поліцію:

внести відомості до ЄРДР;

розпочати досудове розслідування;

перевірити можливі зв’язки причетних осіб з іноземними структурами;

встановити власників транспортних засобів, що здійснювали стеження;

вжити заходів для запобігання подальшим посяганням.

У компанії зазначають, що у мирний час така діяльність могла б кваліфікуватися як втручання у роботу підприємства, але під час воєнного стану це може мати стратегічні наслідки:

"Сьогодні будь-яке стеження за постачальниками оборонних структур – це не просто бізнес-інцидент. Це питання державної безпеки".