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Енергетика

Українців попередили про масові відключення світла

Українців попередили про масові відключення світла

Україна цього літа може знову зіткнутися з погодинними відключеннями електроенергії через ризик дефіциту потужностей в енергосистемі. За оцінками експертів, навіть за умови імпорту електроенергії та стабільної роботи сонячних електростанцій система може відчувати нестачу потужності в години пікового споживання. У базовому сценарії цей дефіцит становитиме близько 0,7 ГВт, якщо літо буде помірним і без нових масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас у разі тривалої спеки навантаження на енергосистему зросте, а дефіцит може збільшитися до 2,4 ГВт. Окремим викликом залишається планове технічне обслуговування енергоблоків атомних електростанцій, які забезпечують основну частку генерації в Україні.

Фахівці попереджають, що за умов підвищеного споживання електроенергії відключення можуть застосовуватися навіть у нічний час, коли навантаження зазвичай мінімальне.

Найгірший сценарій передбачає поєднання спеки та нових атак на енергетичні об’єкти. У такому випадку дефіцит може сягнути 6,2 ГВт при загальному попиті близько 15,8 ГВт, що становить майже 40% потреби.

Нагадаємо, під час зими 2025–2026 років через масовані атаки було пошкоджено понад половину генеруючих потужностей, а в окремі періоди мешканці Києва залишалися без електроенергії по 14–16 годин на добу.

Експерти підкреслюють, що стабільність енергосистеми влітку залежатиме від погодних умов, рівня імпорту та відсутності нових ударів по критичній інфраструктурі.

Як повідомляло раніше ForUa, найскладнішими для енергосистеми традиційно є липень і серпень, коли через спеку різко зростає споживання, а виробництво електроенергії атомними станціями знижується до мінімальних річних показників.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

споживанняенергосистемавідключення світла
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