США готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні

Під час розмови із держсекретарем США Марко Рубіо міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров передав президенту США Дональду Трампу послання від Путіна.

Рубіо применшив припущення про те, що Росія нібито спеціально закликає США відкликати співробітників посольства з Києва, заявивши, що Москва лише широко попередила дипломатичні установи про те, що українська столиця залишається небезпечною, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Небезпека в усіх цих війнах, які тривають і триватимуть, полягає в тому, що вони завжди мають загрозу ескалації", – сказав Рубіо.



Коментуючи нещодавні масовані російські удари по Києву, державний секретар США зазначив, що вони підкреслюють необхідність припинення конфлікту.

"Кожного разу, коли ви бачите ці великі удари з того чи іншого боку, це нагадування про те, чому це жахлива війна", – сказав він, додавши, що США готові сприяти переговорам у разі появи відповідної можливості.

Він додав, що станом на зараз немає жодного встановленого графіку щодо мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни, але США завжди готові відіграти конструктивну роль.

"Щоразу, коли ви бачите такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує про те, чому ця жахлива війна, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна, має закінчитися. США готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни, і, сподіваємося, така можливість з’явиться в якийсь момент", – додав Рубіо.

