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Столиця

Російська «Герань» атакувала Києво-Печерську лавру

Російська «Герань» атакувала Києво-Печерську лавру

РФ ударила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу «Shahed».

Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання, повідомляє СБУ.

Ворог атакував монастирський комплекс о 01 годині 50 хв 15 червня під час масованого обстрілу столиці України. 

За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври. 

Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території рф в особливій економічній зоні Алабуга. 

Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона. 

Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Загиблі та поранені – відсутні. 

Від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва. 

Слідчі СБУ кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУКиїввійнаобстрілокупантидрони
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