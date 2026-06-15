Російська «Герань» атакувала Києво-Печерську лавру

РФ ударила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу «Shahed».

Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання, повідомляє СБУ.

Ворог атакував монастирський комплекс о 01 годині 50 хв 15 червня під час масованого обстрілу столиці України.



За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври.



Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території рф в особливій економічній зоні Алабуга.



Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.



Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Загиблі та поранені – відсутні.



Від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.



Слідчі СБУ кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ.