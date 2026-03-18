Російський інформатор готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України

Російський інформатор готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України

СБУ затримала на Харківщині ще одного російського інформатора.

Він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки рф по одній з найбільших теплових електростанцій України, повідомляє СБУ.

Завдання рашистів виконував завербований ворогом мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. 

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі. 

Фігурант отримав доручення від куратора з рф: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. 

Він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт. 

Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.  

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта на початку його шпигунської активності в регіоні. 

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав зібрану для рф інформацію. 

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації злочинних дій інформатора. 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

