У Кремлі деякі високопосадовці вважають, що війна проти України зайшла в глухий кут.

Україна та її союзники дедалі більше впевнені, що вторгнення Росії вичерпується, оскільки Київ стабілізує лінію фронту та зупиняє весняний наступ Москви, повідомляє Bloomberg.



Зростаюча ефективність України у застосуванні дронів, які завдають російським військам значних втрат, супроводжується ударами за лінією фронту та вглиб території Росії. Це підсилює внутрішню критику на адресу Путіна.



Поряд з економічним спадом та обмеженнями в інтернеті це призводить до поглиблення військової втоми серед пересічних росіян.



Нервовий настрій поділяють багато представників російської еліти. Деякі високопоставлені чиновники Кремля, за словами джерел, обізнаних із ситуацією, вважають, що війна зайшла у глухий кут і не має чіткого шляху вирішення.

Путін хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на умовах, які він вважає переможними.



Йдеться про повний контроль над Донбасом, який російські війська не змогли захопити більш ніж за десять років, а також ширшу угоду про безпеку з Європою, яка фактично визнавала б територіальні здобутки Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін встановлював будь-які такі терміни.



Безпілотники, які Україна застосовує у дедалі більшій кількості, стали вирішальним фактором у війні, допомагаючи компенсувати дефіцит особового складу, який переслідує Київ з початку повномасштабного вторгнення РФ.



Україна поки не змогла досягти своїх стратегічних цілей - повернути більшу частину окупованих територій або наблизитися до прийнятної мирної угоди в межах переговорів під егідою США, які наразі також зайшли в глухий кут.

Кілька європейських дипломатів заявили, що вважають настрої в Росії похмурими, оскільки на фронті спостерігається патова ситуація, а удари українських дронів переносять війну безпосередньо до Москви.