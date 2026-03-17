Стратегічне партнерство України та Великобританії: Зеленський та Стармер підписали заяву

У вівторок, 17 березня, український президент Володимир Зеленський та прем’єр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер обговорили стратегічний діалог між обома країнами. Йшлося про поглиблення співпраці, зокрема у питанні оборони. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Як зазначається, діалог заклав всебічну основу для спільного досягнення спільних цілей та подальшого зміцнення двосторонніх відносин. Він забезпечує виконання зобов’язань, закріплених у Сторічному партнерстві, Угоді про стратегічне партнерство 2020 року та двосторонній Угоді про співробітництво у сфері безпеки 2024-го.
Стратегічний діалог між Україною та Британією передбачає вісім напрямів у сферах: безпеки, торгівлі, транспорту, енергетики, юстиції, науки, культури та зовнішньої політики. Посадовці обговорили кожен напрямок для обговорення сфер взаємної співпраці та визначення стратегічних пріоритетів на наступний рік.
Зокрема, у межах стратегічного діалогу минулого року Україна та Британія обговорили наступне:
- Політику, врегулювання конфлікту та стабілізацію: сторони зобов’язалися координувати зовнішньополітичні пріоритети, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру для України, а також забезпечення взаємної безпеки, відновлення та зростання. Україна та Велика Британія продовжуватимуть здійснювати постійний економічний тиск на Росію шляхом посилення санкційної співпраці.
- Оборону та безпеку: Британія надалі надаватиме Україні довгострокову оборонну підтримку відповідно до свого зобов’язання надавати щонайменше £3 млрд на рік до 2030/31 року й скільки необхідно для підтримки України, продовжуватиме підтримувати потреби України в галузі ППО через своє лідерство в Контактній групі з питань оборони України, а також своєму попередньому фінансовому внеску в межах ініціативи PURL. Будуть продовжувати співпрацю в рамках програми LYRA для нарощування виробництва дронів-перехоплювачів OCTOPUS.
- Протидію іноземному інформманіпулюванню та втручанню: опираючись на чинні двосторонні угоди, Україна та Британія будуть підтримувати спільні зусилля шляхом обміну інформацією з відкритих джерел, підтримки стратегічних комунікацій і програм зміцнення стійкості, координуватимуть контрзаходи для нейтралізації суб’єктів і мереж, відповідальних за інформаційну війну РФ та її дезінформаційні кампанії, зокрема в третіх країнах.
- Енергетику та клімат: сторони будуть продовжувати тісно співпрацювати для зміцнення енергобезпеки і стійкості України проти агресії РФ, підтримуючи при цьому довгострокове відновлення та енергетичний перехід.Британія підтримає Україну у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури та підготовці до наступної зими.
- Юстицію та відповідальність: сторони залишаться відданими притягненню Росії до відповідальності за агресію та звірства, скоєні в Україні, працюватимуть для забезпечення ефективної взаємодії у документуванні, розслідуванні та переслідуванні міжнародних злочинів РФ на підтримку міжнародних процесів притягнення до відповідальності та відшкодування збитків.
- Науку, технології та інновації: у 2026 році країни стимулюватимуть економічне зростання на основі інновацій шляхом поглиблення співпраці між космічними агентствами через новий Меморандум про взаєморозуміння щодо мирного використання та освоєння космічного простору, а також розширення співпраці в космічному секторі, зокрема через спільні двосторонні та багатосторонні проєкти.
- Соціокультурні зв’язки, міграцію та спорт: країни будуть продовжувати розвивати партнерства у сфері освіти та культури. Це охопить продовження реалізації програми шкільного партнерства мі Британією та Україною через Британську раду, роботу Культурної комісії Велика Британія – Україна, а також виконання зобов’язання щодо сприяння навчальним і освітнім обмінам для української молоді, університетів і збереження української культурної спадщини.
- Економіку та торгівлю: сторони започаткували новий діалог з економіки та торгівлі для просування спільних зобов’язань у межах напряму з економіки та Сторічного партнерства. Діалог покликаний підтримати зростання двосторонньої торгівлі шляхом усунення бар’єрів, що перешкоджають спільним амбіціям, та зміцнення транспортних зв’язків, що є основою економічного зростання. Разом продовжать просуватися у виконанні ініціатив щодо покращення доступу до страхування воєнних і невоєнних ризиків.
Як пише The Guardian, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв, що підтримка України залишиться пріоритетом, попри конфлікт в Ірані. Лідери обговорили, як війна на Близькому Сході може вплинути на Україну та Європу, зокрема на енергетичну безпеку та міжнародну підтримку.
ForUA нагадує, що перед цим Зеленський зустрівся з Королем Карлом III (Чарльза III) у Букінгемському палаці. Також у глави держави запланована серія інших важливих зустрічей з європейськими високопосадовцями.Автор: Сергій Ваха