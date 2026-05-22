НАБУ викрило схему розкрадання 36 млн гривень у Держрезерві

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику Державного агентства з управління резервами України та ще трьом фігурантам у справі про розкрадання близько 36 мільйонів гривень.

Як повідомили в НАБУ, йдеться про схему із заволодіння коштами державного підприємства, яке перебувало під управлінням Держрезерву.

Серед підозрюваних — колишній голова агентства, ексзаступник директора державного підприємства, організатор схеми та його пособник.

За даними слідства, восени 2022 року фігуранти організували схему привласнення коштів, які підприємство отримувало за складські послуги. Із січня 2023 року складські приміщення передавали у користування компаніям, підконтрольним учасникам схеми, а ті вже здавали їх в оренду реальному бізнесу.

Для прикриття оборудки укладали фіктивні договори, а у документах навмисно занижували площу орендованих приміщень.

У НАБУ заявили, що збитки державі через діяльність схеми становлять приблизно 36 мільйонів гривень.

Організатора схеми затримали під час спроби виїхати за кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії підозрюваних кваліфікували за статтею про привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.