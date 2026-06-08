У Хмельницькому авто влетіло у пішоходів із дитиною у візку: постраждали троє людей

У Хмельницькому автомобіль збив двох жінок, одна з яких пересувалася з дитячим візком, у якому перебувала трирічна дитина. Усі троє постраждалих були доставлені до лікарні для обстеження.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня на вулиці Молодіжній у дворі одного з багатоквартирних будинків. За попередніми даними правоохоронців, 46-річній місцевій жительці, яка керувала автомобілем Nissan, під час початку руху раптово стало зле.

Унаслідок цього жінка втратила контроль над транспортним засобом і здійснила наїзд на двох пішохідок. Одна з них була з дитячим візком, у якому перебувала трирічна дитина. Після наїзду автомобіль врізався в дерево.

Постраждалих жінок та дитину медики доправили до лікувального закладу для проведення обстеження та надання необхідної допомоги.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.