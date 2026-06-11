Українські діти на замовлення окупантів влаштовували диверсії та теракти в Одесі

СБУ задокументувала злочини громадянина рф Артема Шмуля – співробітника російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який вербував неповнолітніх для вчинення терактів в Одесі.

Співробітники СБУ викрили 4-х його агентів у травні 2024 року на спробі підпалу двох військових авто в обласному центрі, повідомляє СБУ.

Замовлення російського спецслужбіста виконувала група завербованих ним одеситів віком від 13 до 18 років.



У поле зору Шмуля вони потрапили під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.



За обіцянку швидких «підробітків» фігуранти погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці у портовому місті.



За інструкцією російського «грушника» юнаки знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії.



Вони фіксували загоряння на телефонні камери для «звіту» перед Шмулем, з яким контактували у месенджерах.



Перед виконанням цих завдань російський спецслужбіст давав агентам «тестові» завдання. Зокрема, змусив їх до розповсюдження провокативних листівок вулицями Одеси.



Під час обшуків у затриманих вилучено антиукраїнську наочність та смартфони із доказами роботи на гру рф.



Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Фото: СБУ.