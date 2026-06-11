Марина Барсук про комунікацію судів і медіа: відкритість як основа довіри до правосуддя

Сучасне правосуддя — це не лише рішення, які ухвалюються у залі суду. Це також довіра суспільства, відкритість державних інституцій та здатність судової влади вести професійний діалог із громадянами та медіа. Саме на цьому наголошує суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду, кандидатка юридичних наук та членкиня Ради суддів України Марина Барсук.

За словами Марини Барсук, українська судова система останніми роками активно змінює підходи до комунікації із суспільством. Суди поступово відходять від моделі закритої інституції та впроваджують нові стандарти відкритості, доступності інформації та взаємодії з громадськістю.

Одним із найбільш масштабних проєктів у цій сфері стала розробка документа «Принципи комунікації між судами та медіа», над яким працюють судді-спікери різних юрисдикцій у межах Українсько-нідерландського проєкту «Судова влада і суспільство в Україні».

«Для нас важливо, щоб взаємодія між судами та журналістами була професійною, зрозумілою та заснованою на взаємній повазі. Від якості цієї комунікації залежить рівень довіри суспільства до правосуддя», — зазначає Марина Барсук.

Північний апеляційний господарський суд бере активну участь у підготовці цих принципів. Документ покликаний сформувати єдині підходи до взаємодії судів, журналістів, представників громадськості та учасників судових процесів.

Зокрема, проєкт передбачає рекомендації щодо:

порядку надання інформації журналістам;

доступу представників медіа до судових засідань;

умов перебування у приміщеннях суду;

забезпечення балансу між відкритістю процесу та незалежністю правосуддя;

висвітлення судових подій та резонансних справ;

дотримання професійних стандартів під час взаємодії між судами та медіа.

На думку судді-спікера Барсук, прозорість роботи судів є одним із ключових факторів формування довіри до судової влади. Саме тому суди повинні не лише ухвалювати законні та обґрунтовані рішення, а й пояснювати суспільству логіку своєї роботи зрозумілою мовою.

Особливого значення це набуває в умовах воєнного стану, коли суспільство потребує достовірної інформації про діяльність державних інституцій та судової системи. Відкритість судів дозволяє уникати маніпуляцій, поширення недостовірної інформації та формує більш якісне розуміння судових процесів.

Суддя також наголошує, що ефективна комунікація є невід'ємною частиною сучасного правосуддя та відповідає європейським стандартам функціонування судової влади. Саме тому до обговорення проєкту принципів були залучені міжнародні експерти, представники медіаспільноти та профільних громадських організацій.

Важливу роль у реалізації проєкту відіграють Рада суддів України, Вища рада правосуддя та профільний Комітет Верховної Ради України. За словами Марини Барсук, підтримка цих інституцій свідчить про системний характер змін, які відбуваються у сфері судової комунікації.

Окрему увагу суддя приділяє впровадженню сучасних стандартів організації судових процесів. У Північному апеляційному господарському суді вже застосовуються Правила організації ефективного судочинства, які допомагають зробити розгляд справ більш зрозумілим, структурованим та прогнозованим для всіх учасників процесу.

«Ми не боїмося відкритого діалогу із суспільством. Навпаки, саме через відкритість, професійну комунікацію та взаємну повагу формується довіра до судової влади», — переконана Марина Барсук.

Нагадаємо, Марина Барсук є суддею Північного апеляційного господарського суду, суддею-спікером, кандидаткою юридичних наук та членкинею Ради суддів України. У своїй професійній діяльності вона активно займається питаннями розвитку судової комунікації, відкритості судової влади, суддівського самоврядування та впровадження сучасних стандартів правосуддя в Україні.