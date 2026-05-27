У Києві протестували японську технологію для розмінування територій

Японська компанія Prodrone 25 травня провела в Києві випробування дрона, призначеного для виявлення наземних мін. Про це повідомляє NHK World-Japan.

Зазначається, що Prodrone співпрацює з українськими підприємствами над розробкою безпілотних технологій для гуманітарного розмінування. Раніше компанія отримала грант від Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку для реалізації цього проєкту.

Під час випробувань використовувалися як наземні, так і закопані на глибину до 15 сантиметрів навчальні міни, які були зібрані заздалегідь.

За даними компанії, дрон, обладнаний металошукачем, працював на низькій висоті — близько 30 сантиметрів — що дозволило оцінити його ефективність у польових умовах.

У Prodrone висловили сподівання, що така технологія стане одним із рішень для виявлення мін у зонах бойових дій.

В Україні, за даними Центру гуманітарного розмінування, потенційно забруднено близько 128 тисяч квадратних кілометрів територій, з яких 20–30% потребують безпосереднього розмінування.

У Міністерстві економіки України раніше оцінювали, що повне розмінування територій може коштувати близько 29,8 млрд доларів.