США та Іран відновили пряме спілкування

Останніми днями було відфновлено прямий канал зв'язку між посланцем США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Невідомо, наскільки змістовними були повідомлення між Арагчі та Віткоффом, але це перший відомий випадок прямого спілкування між сторонами з моменту початку війни понад два тижні тому, повідомляє Axios.



Арагчі спростував спілкування з Віткоффом.



"Мій останній контакт із Віткоффом відбувся до того, як його роботодавець вирішив знищити дипломатію черговим незаконним військовим нападом на Іран. Будь-які твердження про протилежне, імовірно, спрямовані виключно на те, щоб ввести в оману нафтотрейдерів та громадськість", - сказав він.



На питання про цей запис американський чиновник заявив, що Арагчі бреше і що саме він ініціював контакт з Віткоффом.



Арагчі надсилав Віткоффу текстові повідомлення, зосереджені на припиненні війни.



Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зв'язувався зі США, але що незрозуміло, чи були залучені іранські чиновники, уповноважені укладати угоду.



Іранські чиновники протягом останніх кількох днів публічно заявляли, що не ведуть жодних переговорів про перемир'я з адміністрацією Трампа.



Іран не зацікавлений у тимчасовому перемир'ї, яке дозволило б США та Ізраїлю перегрупуватися і знову атакувати, а хоче гарантій, що будь-яка мирна угода буде постійною.



До війни Арагчі не вважався ключовою особою, яка приймає рішення в Ірані, і американські чиновники не вважають, що він має повноваження приймати рішення нині.



Міністр закордонних справ Ірану, схоже, координує свої дії з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який є фактичним цивільним лідером Ірану з часу вбивства колишнього верховного лідера Алі Хаменеї.



Американські чиновники вважають Арагчі основним переговорником, оскільки в них уже існують стосунки з ним, і він досі живий.

Фото: aa.com.tr.