У мережі заявляють про лобіювання «потрібних» кандидатів до Ради громадського контролю для впливу на НАБУ

10 червня відбулося рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ.

Формування нового складу РГК викликало суспільний резонанс. Ряд антикорупційних і громадських організацій публічно заявили про можливий конфлікт інтересів під час голосування та лобіювання "потрібних" кандидатів.

Зокрема, ГО "Антикорупційний моніторинг" повідомляє про активне просування окремих кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ через мережу громадських організацій, телеграм-каналів та політичних груп впливу.

У заяві йдеться, що до кампанії підтримки залучаються представники різних політичних і громадських середовищ, яких пов’язують із просуванням окремих кандидатів. У медіаматеріалах і дописах, на які посилається "Антикорупційний моніторинг", фігурують Андрій Коболєв та інші публічні особи.

Зокрема зазначається, що Андрій Коболєв публічно висловлювався на підтримку частини кандидатів, що, на думку критиків, може свідчити про зацікавленість впливових гравців у результатах формування органу громадського контролю.

Нагадаємо, що колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву НАБУ та САП раніше повідомляли про підозру у справі щодо можливого незаконного нарахування собі багатомільйонної премії. За даними "Антикорупційного моніторингу", публічне просування Коболєвим окремих кандидатів може свідчити про потенційний конфлікт інтересів.

На тлі цього виникають питання щодо причин підвищеної уваги політичних, бізнесових та громадських діячів до процесу формування РГК при НАБУ. У "Антикорупційному моніторингу" припускають, що вплив на цей орган може створювати можливості для формування порядку денного, інформаційних наративів та суспільного впливу, пов’язаного з діяльністю НАБУ.