Дім Олега Ольжича у центрі Києва: прокуратура рятує історичну пам’ятку від незаконних власників

Дім Олега Ольжича у центрі Києва: прокуратура рятує історичну пам’ятку від незаконних власників

Київська міська прокуратура розпочала судовий процес за повернення у власність громади приміщень у центрі столиці, що мають статус об’єкта культурної спадщини. Йдеться про історичну будівлю на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 15, яка нерозривно пов’язана з постаттю видатного українця — археолога, поета та діяча ОУН Олега Ольжича.

Чому ця будівля важлива?

Дім на колишній вулиці Льва Толстого — це не просто нерухомість. Саме тут на зламі 1941–1942 років мешкав Ольжич, працюючи у київському підпіллі. Будівля офіційно занесена до переліку об’єктів культурної спадщини Києва ще у 2011 році. Збереження таких локацій є критично важливим для формування національного пантеону пам'яті та розуміння історії українського опору в роки Другої світової війни.

Суть конфлікту

Прокурори встановили, що частина приміщень будинку площею 200 кв. м опинилася у приватних руках незаконно. За версією слідства:

  • Право власності було зареєстроване за приватним підприємством на підставі підроблених документів.

  • Ринкова вартість об’єкта на сьогодні перевищує 10,7 млн грн.

  • Фактично, історичний простір було привласнено безоплатно, всупереч інтересам територіальної громади.

Поточний стан справи

Наразі Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження. Прокуратура вимагає витребувати майно від «недобросовісного набувача» та повернути його місту. Це рішення має не лише економічне значення, а й символічне — захист культурного ландшафту столиці від хаотичної приватизації.

 Автор: Наталка Печерська

