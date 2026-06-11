Суд заочно засудив ексвіцеадмірала ВМС України Єлісєєва до 15 років позбавлення волі

Ексвіцеадмірала ВМС України Сергія Єлісєєва, який після окупації Криму у 2014 році перейшов на бік РФ і зробив кар’єру у російському флоті, заочно засудили до 15 років ув’язнення з позбавленням військового звання. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що колишнього першого заступника командувача ВМС ЗСУ, віцеадмірала Сергія Єлісєєва заочно засудили до 15 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

– На початку окупації Криму у 2014 році він фактично виконував обов’язки командувача українського флоту, однак відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік держави-агресора, – пояснили у Генпрокуратурі.

Вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси 8 червня 2026 року за публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відомо, що суд визнав Єлісєєва винним у:

державній зраді;

дезертирстві;

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

участі у терористичній організації;

веденні агресивної війни.

– Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності держави, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом, – сказано в повідомленні.

Також в ГПУ зауважили, що після переходу на службу до Росії у липні 2014 року Єлісєєва призначили заступником командувача Балтійського флоту РФ, де він відповідав за бойову підготовку особового складу.

Окремо наголошується, що навіть після масштабних кадрових чисток у командуванні флоту у 2016 році Єлісєєв зберіг свою посаду.

– Надалі засуджений публічно підтримував державу-агресора та демонстративно брав участь у її пропагандистських заходах. Наразі він перебуває під санкціями України, США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу та інших держав-партнерів, – підсумували у відомстві.

Раніше СБУ заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському, який після окупації Криму перейшов на бік РФ і став командиром бойової частини російського підводного човна.

Він забезпечував навігацію субмарини та прокладав курси для ударів крилатими ракетами «Калібр» по території України.