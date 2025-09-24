﻿
Суспiльство

На Тернопільщині викрито підпільне виробництво тютюну на 20 мільйонів гривень

На Тернопільщині викрито підпільне виробництво тютюну на 20 мільйонів гривень

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного виробництва та збуту тютюнових виробів. В результаті спецоперації вилучено понад 11 тонн підакцизної продукції орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень.

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, у Чортківському районі група з п’яти осіб організувала повний цикл підпільного виробництва: від вирощування тютюну до його переробки та збуту. У селі було облаштовано цех із подрібнення сировини. Готову продукцію зловмисники відправляли замовникам через служби доставки в різні міста України, зокрема до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.

Вилучення та підозри

Під час 22 обшуків, проведених на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей, правоохоронці виявили та вилучили:

  • 1,5 тонни тютюну в сирому та напівсухому листі;

  • понад 10 тонн подрібненої сировини;

  • три промислових верстати для переробки;

  • мобільні телефони, ноутбук та чорнові записи з клієнтською базою та цінами.

Наразі п’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів, а також легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до схеми жителів інших областей.

Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Раніше стало відомо, що з 1 жовтня алкоголь і тютюн продаватимуть за новими правилами.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

правоохоронціТернопільщинатютюнпідпільне виробництво
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Різкий розворот: що насправді стоїть за заявами Трампа в ООН
Головне 24.09.2025 12:14:41
Різкий розворот: що насправді стоїть за заявами Трампа в ООН
Читати
Фонд «Надія», Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк та Артем Чаплигін доставили на схід РЕБи, засоби живлення та звʼязку
Суспiльство 24.09.2025 11:47:43
Фонд «Надія», Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк та Артем Чаплигін доставили на схід РЕБи, засоби живлення та звʼязку
Читати
Медик-зрадник зливав ворогу дані про позиції українських військ
Надзвичайні події 24.09.2025 11:32:20
Медик-зрадник зливав ворогу дані про позиції українських військ
Читати

Популярнi статтi