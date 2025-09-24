На Тернопільщині викрито підпільне виробництво тютюну на 20 мільйонів гривень

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного виробництва та збуту тютюнових виробів. В результаті спецоперації вилучено понад 11 тонн підакцизної продукції орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень.

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, у Чортківському районі група з п’яти осіб організувала повний цикл підпільного виробництва: від вирощування тютюну до його переробки та збуту. У селі було облаштовано цех із подрібнення сировини. Готову продукцію зловмисники відправляли замовникам через служби доставки в різні міста України, зокрема до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.

Вилучення та підозри

Під час 22 обшуків, проведених на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей, правоохоронці виявили та вилучили:

1,5 тонни тютюну в сирому та напівсухому листі;

понад 10 тонн подрібненої сировини;

три промислових верстати для переробки;

мобільні телефони, ноутбук та чорнові записи з клієнтською базою та цінами.

Наразі п’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів, а також легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до схеми жителів інших областей.

Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Раніше стало відомо, що з 1 жовтня алкоголь і тютюн продаватимуть за новими правилами.