На Тернопільщині викрито підпільне виробництво тютюну на 20 мільйонів гривень

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного виробництва та збуту тютюнових виробів. В результаті спецоперації вилучено понад 11 тонн підакцизної продукції орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень.
Деталі злочинної схеми
За даними слідства, у Чортківському районі група з п’яти осіб організувала повний цикл підпільного виробництва: від вирощування тютюну до його переробки та збуту. У селі було облаштовано цех із подрібнення сировини. Готову продукцію зловмисники відправляли замовникам через служби доставки в різні міста України, зокрема до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.
Вилучення та підозри
Під час 22 обшуків, проведених на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей, правоохоронці виявили та вилучили:
-
1,5 тонни тютюну в сирому та напівсухому листі;
-
понад 10 тонн подрібненої сировини;
-
три промислових верстати для переробки;
-
мобільні телефони, ноутбук та чорнові записи з клієнтською базою та цінами.
Наразі п’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів, а також легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до схеми жителів інших областей.
Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.
Раніше стало відомо, що з 1 жовтня алкоголь і тютюн продаватимуть за новими правилами.Автор: Галина Роюк