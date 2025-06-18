Нацполіція викрила найбільше підпільне виробництво стероїдів

Національна поліція України викрила масштабну підпільну мережу з виробництва анаболічних стероїдів, що є найбільшою викритою діяльністю такого роду в країні. Вперше в українській практиці п'ятьом фігурантам оголошено підозру саме за фальсифікацію анаболіків як лікарських засобів, що є значним кроком у боротьбі з незаконним обігом медичних препаратів.

Згідно з повідомленням Нацполіції, організатори злочинної схеми видавали свою продукцію за імпортну з Малайзії, ретельно фальсифікуючи упаковки для правдоподібності. Особливу небезпеку становило те, що препарати містили речовини, призначені для лікування тяжких захворювань, але реалізовувалися без рецепта, у небезпечних дозах та без належного медичного контролю, що створювало серйозну загрозу для здоров'я споживачів.

Під час масштабних обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тисяч упаковок готової продукції, три тисячі ампул з невідомим вмістом, спеціалізоване обладнання для виробництва та пакування, а також понад 37 мільйонів гривень у різних валютах, що свідчить про значні обсяги незаконної діяльності.

Оголошення підозри за фальсифікацію стероїдів як лікарських засобів є прецедентним для України. Це підкреслює рішучість правоохоронних органів посилити боротьбу з виробництвом та розповсюдженням підроблених медикаментів, особливо тих, що можуть мати серйозні наслідки для здоров'я громадян. Слідство триває, і не виключено, що будуть виявлені нові деталі цієї масштабної кримінальної схеми.