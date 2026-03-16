СБУ затримала агента фсб, який полював на об’єкти Укрзалізниці

Військова контррозвідка та слідчі СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрили ще одного агента фсб у лавах ЗСУ.

Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки рф по Дніпру, повідомляє СБУ.



Фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу.



Погодившись працювати на фсб, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.



Серед об’єктів, за якими «полював» фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці.



Для прихованої фіксації потенційних «цілей» агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов.



Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово «залягти на дно» в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині.



Співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали.



Під час обшуку в агента вилучено смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.