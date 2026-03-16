Війна

СБУ затримала агента фсб, який полював на об’єкти Укрзалізниці

СБУ затримала агента фсб, який полював на об’єкти Укрзалізниці

Військова контррозвідка та слідчі СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрили ще одного агента фсб у лавах ЗСУ.

Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки рф по Дніпру, повідомляє СБУ.

Фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу. 

Погодившись працювати на фсб, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури. 

Серед об’єктів, за якими «полював» фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці. 

Для прихованої фіксації потенційних «цілей» агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов. 

Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово «залягти на дно» в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. 

Співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали. 

Під час обшуку в агента вилучено смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах. 

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУ війна Дніпро агент окупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Литва виділила €160 тисяч на відновлення енергосистеми України: що закуплять за ці гроші
Енергетика 16.03.2026 08:18:59
Литва виділила €160 тисяч на відновлення енергосистеми України: що закуплять за ці гроші
Читати
Енергетична безпека під питанням: Єменські хусити погрожують перекрити шлях нафти до Європи
Свiт 16.03.2026 07:18:19
Енергетична безпека під питанням: Єменські хусити погрожують перекрити шлях нафти до Європи
Читати
Похолодання та сонячний понеділок: якою буде погода на тижні
Суспiльство 16.03.2026 06:37:17
Похолодання та сонячний понеділок: якою буде погода на тижні
Читати

Популярнi статтi