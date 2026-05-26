Тегеран погрожує Вашингтону «відплатою» за порушення режиму припинення вогню

Іран заявив про намір відповісти на «оборонні удари» США по своїх ракетних майданчиках та катерах у районі Ормузької протоки, звинувативши американську сторону в порушенні перемир'я. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні заяви Тегерана.

Зокрема, у Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) стверджують, що їхні сили збили американський безпілотник MQ-9 Reaper, а також відкрили вогонь по винищувачу F-35 та ще одному дрону, які нібито увійшли в повітряний простір країни. Коли саме це сталося, у КВІР не уточнили, проте застерегли США від подальших дій.

«Корпус вартових Ісламської революції застерігає від будь-якого порушення режиму припинення вогню агресивними американськими військовими та вважає своє право на відповідь законним і безперечним», - йдеться в заяві.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило США у порушенні перемир'я в регіоні Хормозган протягом останніх 48 годин через «неодноразові переслідування іранських торговельних суден» американськими ВМС. У відомстві наголосили, що Ісламська Республіка «не залишить жодного акту агресії без відповіді та не вагатиметься у захисті свого народу».

ForUA нагадує, США в понеділок, 25 травня, завдали «оборонних ударів» по іранських ракетних пускових майданчиках та катерах у районі Ормузької протоки попри режим припинення вогню між сторонами та переговори щодо завершення війни.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що збагачений уран, який перебуває в Ірані, може бути або негайно переданий Сполученим Штатам, або ліквідований на місці за участю Тегерана.

 

 Автор: Сергій Ваха

