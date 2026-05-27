Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час наради стосовно оборони розглядалася ситуація на Харківщині, передусім Куп’янський напрямок, а також у Донецькій області та на Запорізькому напрямку. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Детальна нарада щодо нашої оборони. Вдячний усім підрозділам, які міцно тримають позиції на ключових напрямках фронту та обороняються активно. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли по ситуації та варіантах наших дій на Харківщині – передусім це Купʼянський напрямок, також в Донецькій області, на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України», - сказав Зеленський.

Він особливо відзначив 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1-й штурмовий полк та 425-й окремий штурмовий полк за результати, які були досягнуті.

Президент поінформував, що під час наради була доповідь і по застосуванню "далекобійних санкцій" – зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах.