Паралімпіада-2026: Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Ігор

Збірна України не братиме участі у церемонії закриття Паралімпійських ігор-2026. Про це "Суспільне Спорт" повідомили у Національному паралімпійському комітеті України.

Українська команда продовжує бойкот офіційних урочистостей Паралімпіади через присутність делегацій Росії та Білорусі, яким дозволили виступати на змаганнях під власними прапорами.

Раніше на початку Ігор Національний паралімпійський комітет України у повному складі також проігнорував церемонію відкриття з тієї ж причини.

Тоді до бойкоту долучилися представники ще 15 країн, які також не відвідали урочистості.

Напередодні останнього змагального дня український паралижник Григорій Вовчинський в ексклюзивному коментарі "Суспільне Спорт" зазначав, що остаточне рішення щодо церемонії закриття ухвалять на загальному зібранні команди.

– Ми не говорили ще про церемонію закриття, але я думаю, що позиція наша на 100% зрозуміла, бо Міжнародний паралімпійський комітет… Немає слів, що тут відбувалося. Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість — це те, що нас підтримують більшість країн, і кажуть, що ми з Україною, і це нормально. Мене особисто обіймають дуже багато [людей], я з усіма спілкуюся. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць, у мене немає бажання, – сказав він.

На Паралімпійських іграх-2026 збірна України вже здобула 17 медалей, серед яких три золоті.

У медальному заліку українська команда посідає сьоме місце.

Раніше ForUA повідомляв, що збірна України та ще 16 країн відмовилися брати участь у церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту проти допуску спортсменів із Росії та Білорусі.