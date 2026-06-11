Кабміні оновив План України в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility від ЄС, – Свириденко

Уряд оновить План України в межах чотирирічної програми фінансової підтримки від Європейського Союзу Ukraine Facility. Це потрібно, щоб синхронізувати план із процесом вступу України до ЄС та залучити додаткові €8,35 млрд. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, уряд синхронізує План із процесом вступу до Європейського Союзу та створює передумови для залучення €8,35 млрд додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan (пакету фінансової допомоги ЄС на суму €90 млрд, що охоплює 2026–2027 роки).

Прем’єр-міністерка розповіла, що Кабінет міністрів затвердив зміни до Плану реформ, які були підготовлені у співпраці з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами.

Зокрема, уряд актуалізував 35 наявних кроків та вніс 26 нових. Головну увагу в оновленому документі приділили верховенству права, енергетичному сектору, корпоративному управлінню та іншим ключовим напрямкам.

Як стверджує Свириденко, оновлені індикатори синхронізували з євроінтеграційними зобов’язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією законодавства до права Європейського Союзу.

Як додала прем’єр-міністерка, реалізація оновленого Плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення.