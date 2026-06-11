﻿
Спорт

FIDE призупинила членство Федерації шахів РФ через діяльність на ТОТ

FIDE призупинила членство Федерації шахів РФ через діяльність на ТОТ

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР). Причиною стало те, що російська сторона проігнорувала рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Про це повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

Рішення пов’язане зі справою 2024 року, коли за скаргою Федерації шахів України членство РФ призупинили на два роки.

Причиною стала “активність” російської організації на тимчасово окупованих українських територіях.

Згодом, після апеляції росіян, ФІДЕ пом’якшила покарання, замінивши повне виключення грошовим стягненням у розмірі €45 тис.

Після апеляції України в Лозанні, CAS визнав грошовий штраф недостатнім.

Суд постановив, що діяльність РФ на окупованих територіях порушує статут ФІДЕ та загрожує цілісності України. Російську федерацію зобов’язали припинити свою діяльність на окупованих територіях протягом 90 днів, інакше їй загрожує бан до трьох років. Термін виконання цього рішення закінчився 9 червня.

У заяві ФІДЕ йдеться, що санкції стосуються тільки Федерації шахів Росії і не є обмеженням для шахістів.

Варто зазначити, що посаду президента ФІДЕ обіймає колишній російський віцепрем’єр Аркадій Дворкович.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ФИДЕвійна в Україніагресія рфТОТшахі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ готувала нову серію терактів у Харкові
Війна 11.06.2026 12:52:18
РФ готувала нову серію терактів у Харкові
Читати
США завдавали масованих ударів по цілях в Ірані
Свiт 11.06.2026 12:14:09
США завдавали масованих ударів по цілях в Ірані
Читати
Росія будує нову військову базу біля кордонів з НАТО
Свiт 11.06.2026 11:54:54
Росія будує нову військову базу біля кордонів з НАТО
Читати

Популярнi статтi