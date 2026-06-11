Армія РФ змінила пріоритет на Донеччині та штурмує Костянтинівку, – ISW

Російські війська змістили фокус уваги у Донецькій області після провальних спроб окупантів прорватися до Слов’янська. Головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, війська РФ зосередили значні сили на захопленні Костянтинівки, яка стала головним пунктом наступальної кампанії протягом весни та літа 2026 року.

За даними Інституту, російська армія залучила елементи кількох армій та укомплектувала штурмові підрозділи.

Як повідомляє ISW із посиланням на військового оглядача Костянтина Машовця, станом на 10 червня у штурмі Костянтинівки задіяні два великих тактичних угруповання РФ – Бахмут та Дзержинськ (Торецьк). Наразі відстань між їхніми передовими підрозділами становить близько 2 км.

Російське тактичне угруповання Бахмут здійснило просування від Ступочок через Новодмитрівку, окупувавши її південні околиці. Одночасно з цим сили РФ увійшли до північно-східних кварталів Костянтинівки та просунулися вздовж автошляху Т-0504 Покровськ – Бахмут аж до залізничної станції.

Угруповання РФ Дзержинськ здійснило просування з боку Іллінівки, взявши під контроль території від північно-західних до південно-західних околиць міста. За висновками аналітиків, ці дії дозволили армії РФ здійснити тактичний прорив у західному секторі Костянтинівки.

Водночас залізнична станція Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ, оскільки спроба російських військ захопити її зазнала невдачі.

Проте на південно-західних околицях міста українські захисники провели успішну операцію, повністю зачистивши район Довгої Балки від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Як наголошують аналітики ISW, російські війська, ймовірно, продовжать проникати вглиб Костянтинівки і зможуть закріпитися в окремих районах влітку 2026 року.

Проте Росія зазнає величезних втрат під час такого просування, а оперативний успіх у масштабах усього поясу фортець є малоймовірним.