Війна

Російський «крот» хотів вбити українського генерала

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробам рф ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони.

За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій, повідомляє СБУ.

Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області. 

Фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання. 

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі. 

Одночасно з цим фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл. 

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили російського «крота» ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони. 

На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами. 

Фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф. 

Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування. 

Слідчі СБУ повідомили «кроту» про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

