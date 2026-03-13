Постачання нафти у світі впало на рекордні обсяги — МЕА

Війна на Близькому Сході спричинила найбільший збій у постачанні нафти за історію ринку. Потоки сирої нафти та нафтопродуктів через Ормузьку протоку впали з приблизно 20 млн барелів на добу до нинішнього мінімуму, повідомило Міжнародне енергетичне агентство у своєму щомісячному звіті. Можливості обійти цей критично важливий водний шлях залишаються обмеженими, а країни Перської затоки скоротили видобуток нафти щонайменше на 10 млн барелів на добу.

МЕА попереджає, що дефіцит постачання продовжуватиме зростати, якщо рух через протоку не буде швидко відновлений. Частково ці втрати компенсуються збільшенням видобутку в інших країнах, зокрема в Казахстані та Росії.

За оцінкою агентства, у березні світові поставки нафти будуть меншими на 8 млн барелів на добу. Крім того, МЕА знизило прогноз зростання світового попиту на нафту у березні та квітні до приблизно 1 млн барелів на добу. Це пов’язано з масовим скасуванням авіарейсів до регіону та перебоями у постачанні скрапленого природного газу.

Водночас країни-споживачі мають значні запаси нафти для подолання тимчасових перебоїв. За даними МЕА, світові запаси сирої нафти та продуктів перевищують 8,2 млрд барелів, що є найвищим рівнем із лютого 2021 року. Приблизно половина запасів зберігається в країнах ОЕСР, з яких 1,25 млрд барелів призначені для надзвичайних потреб урядів, а ще 600 млн барелів — промислові запаси під державними зобов’язаннями.

