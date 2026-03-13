Скандал у мережі: бої за Гостомель рашисти перетворили на цинічну гру

Вихід нової відеогри про події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну викликав різку реакцію серед української ігрової спільноти. Йдеться про проєкт Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, який розробила російська студія Cats Who Play.

Згідно з інформацією на сторінці проєкту, реліз стратегії в реальному часі запланований на 24 березня. Розробники заявляють, що гра присвячена подіям початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Кампанія включає шість місій, які мають відтворювати події навколо аеропорту Антонова у Гостомелі під час боїв за Київ - від висадки рашистів в аеропорту до виведення військ РФ із регіону наприкінці березня 2022 року. Розробники зазначають, що ігри це не просто розвага, а ще одна форма медіа, спосіб передачі інформації, іноді навіть ефективніший за аналітичні статті чи новини.

Для російської аудиторії гру планують поширювати під назвою «Гостомельські богатирі». У російському описі зазначається, що сюжет базується на подіях початкового періоду так званої «СВО».

Поява сторінки гри на Steam викликала хвилю критики серед українських користувачів. Частина геймерів називає проєкт інструментом пропаганди та закликає адміністрацію платформи видалити гру. Також користувачі почали закликати інших гравців подавати скарги через спеціальну форму на сторінці проєкту.

