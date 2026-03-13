Дороги-решето: «Київавтодор» назвав головні причини руйнування столичних вулиць

Більша частина вулиць Києва не бачила капітального ремонту вже 20–30 років. Саме це «Київавтодор» називає однією з ключових причин критичного стану дорожнього покриття, яке після зими традиційно вкривається вибоїнами.

Фізичне старіння та відсутність ремонтів

У пресслужбі компанії пояснюють, що дорожнє покриття має обмежений ресурс, а через недотримання термінів робіт матеріали конструкції зазнають незворотного старіння.

«Відсутність своєчасних робіт капітального характеру викликає незворотне старіння матеріалів конструкції дорожнього одягу, що призводить до глибинних руйнувань. При цьому на вулицях, де капітальний ремонт проводили протягом останніх 5–7 років, ями не з’являються», — зазначають у «Київавтодорі».

Як погода «добиває» асфальт

Зимовий період є найбільш руйнівним через постійні коливання температури навколо нуля. Процес виглядає так:

Проникнення води: Вода потрапляє у мікротріщини старого асфальту. Замерзання: При мінусовій температурі лід розширюється і працює як клин, руйнуючи структуру покриття зсередини. Механічне навантаження: Автомобілі, проїжджаючи по ослаблених ділянках, остаточно «вибивають» шматки асфальту, утворюючи вибоїни.

Вплив війни та перевантаженого транспорту

Окрім віку доріг, на їхній стан негативно впливає рух великовагового транспорту. Фури часто перевищують норми ваги, що взимку провокує нові тріщини, а влітку — колійність.

Ситуацію суттєво погіршила повномасштабна війна. За даними Київської школи економіки, руйнівний ефект від проїзду лише одного танка у 2,36 раза перевищує навантаження від цивільного авто. Крім того, через воєнний стан виник гострий дефіцит коштів. Транспортний аналітик Олександр Гречко зауважує, що фактична відсутність дорожнього фонду призвела до припинення навіть поточних середніх ремонтів у потрібних обсягах.

Масштаб проблеми в цифрах

Станом на початок 2026 року ситуація в дорожній галузі виглядає тривожно:

21,8 млн кв. м — орієнтовна площа дефектів дорожнього покриття в Україні (близько 10% усієї мережі).

2–6 разів — на стільки перевищено нормативні міжремонтні строки на більшості об'єктів.

3,2 тис. км — доріг державного значення пошкоджено або зруйновано з початку вторгнення.

Поєднання поважного віку київських вулиць, воєнних викликів та погодних аномалій призвело до того, що дорожня інфраструктура столиці наразі потребує не косметичних «латок», а масштабного капітального відновлення.