Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія може завершити війну до кінця доби, якщо президент Володимир Зеленський надасть наказ ЗСУ залишити "російські регіони", включаючи Донбас.

Оцінюючи можливість завершення війни до кінця року, Пєсков зазначив, що війна може закінчитись до кінця доби, повідомляє "Українська правда".



"Ми теж про це неодноразово говорили, і про це говорив президент, виступаючи в Міністерстві закордонних справ перед керівним складом. Для цього Зеленському необхідно віддати наказ своїм Збройним силам покинути територію російських регіонів", - сказав він.

Фото: Дзеркало тижня.