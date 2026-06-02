Росія готує нові удари по українських ракетних розробках, Україна посилює заходи протидії, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді керівника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка щодо російського ракетного виробництва та планів Кремля.

За словами глави держави, розвідка надала детальну інформацію про об'єкти виробництва ракет у Росії, їхні потужності, логістичні маршрути постачання критично важливих компонентів і обладнання, а також про компанії та осіб з інших країн, які допомагають Москві обходити міжнародні санкції.

У зв’язку з отриманими даними Україна готує оновлення заходів протидії як на національному рівні, так і в координації з міжнародними партнерами. Президент наголосив на необхідності подальшого посилення санкційного та політичного тиску на Росію.

Окремо Зеленський зазначив, що одним із пріоритетних напрямків майбутніх російських військових, політичних та інформаційних атак можуть стати українські компанії, які досягли успіхів у розвитку ракетних технологій. За оцінкою російської сторони, особливу загрозу становлять спроби України створити власну балістичну систему та локалізувати виробництво засобів протиракетного захисту.

Крім того, українська воєнна розвідка отримала нові внутрішні документи РФ, які стосуються політичного планування та впливу Росії на відносини України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, державами Близького Сходу та Перської затоки.

Президент зазначив, що одним із завдань Кремля залишається обмеження безпекових, економічних та стратегічних зв’язків України з цими регіонами. Водночас Київ розцінює такі дії як підтвердження правильності обраного курсу на зміцнення міжнародного партнерства та посилення власного суверенітету.

Також Зеленський закликав європейські країни активніше підтримувати держави, які зазнають політичного тиску з боку Росії. Особливу увагу він звернув на Вірменію напередодні виборчого процесу, наголосивши на важливості захисту права народів самостійно визначати власне майбутнє.

За словами президента, Україна готує відповідні пропозиції для обговорення з міжнародними партнерами щодо зміцнення регіональної безпеки та протидії російському впливу.