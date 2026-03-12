Дженніфер Лопес вперше публічно заговорила про життя без Бена Аффлека

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка обожнює фешенебельні образи, вперше публічно заговорила про життя без Бена Аффлека. Артистка наголосила, що насолоджується свободою та переоцінює свої погляди на стосунки та інші моменти.

Фрагмент розмови з’явився в анонсі інтерв’ю для ранкового шоу "Good Morning America".

Джей наголосила, що наразі відчуває те, чого ніколи не знала.

"Я переживаю свою щасливу епоху! Думаю, що вперше в житті я відчуваю себе вільною, я сама по собі. І це справді чудове відчуття", - наголосила виконавиця.

56-річна Лопес пояснила, що значну частину свого дорослого життя вона перебувала у стосунках, тому період абсолютної самостійності є для жінки новим. Наодинці із собою зірці дуже подобається бути.

"У мене завжди були хлопці. У моєму житті завжди хтось був, і так багато речей, які, як мені здавалося, були поза моїм контролем. Я дійшла до того моменту, коли я справді довіряю собі та трохи більше ціную себе, замість того, щоб бути такою суворою до себе", — зізналася артистка.

ForUA нагадує, що у 2001 році Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше познайомилися під час роботи над фільмом "Джилі". Зав'язалися романтичні стосунки, які розвивалися дуже бурхливо і стали однією з топових тем для обговорення у Голлівуді. Проте заплановане весілля 2003 року не відбулося.

Закохані розбіглися та будували відносини з різними людьми, проте у 2022 році Лопес і Аффлек таки одружилися. Але шлюб творчих особистостей не виявився міцним, через два роки вони розбіглися через "непримиренні розбіжності".

Наразі Дженніфер кайфує від незалежності та може повністю присвятити себе творчості та рідним людям, яких любить.