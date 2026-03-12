Пов’язане з Кремлем агентство розробило кампанію на підтримку Орбана

За місяць до парламентських виборів в Угорщині політична боротьба між владою та опозицією загострюється, а остаточні прогнози щодо результатів голосування залишаються невизначеними. Соціологічні опитування свідчать про перевагу опозиції, однак розрив між нею та правлячою партією поступово скорочується.

Про це пише міжнародна преса та повідомляє агентство Reuters.

За даними опитування, проведеного угорською дослідницькою компанією 21 Kutatóközpont, опозиційна партія «Тиса», яку очолює Петер Мадяр, має підтримку 53% виборців, тоді як правляча партія «Фідеш» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — 39%. Розрив між політичними силами становить 14 відсоткових пунктів, тоді як у січні він був 16 пунктів. Водночас значна частина виборців ще не визначилася зі своїм вибором. Парламентські вибори в Угорщині призначені на 12 квітня.

На тлі виборчої кампанії загострюється і риторика у відносинах між Києвом та Будапештом. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив критику України, а президент України Володимир Зеленський публічно відповідає на ці заяви.

Тим часом британське видання Financial Times повідомило, що інформаційну кампанію на підтримку Віктора Орбана перед виборами розробило пов’язане з Кремлем агентство Social Design Agency. За даними видання, у матеріалах кампанії пропонується просувати образ Орбана як «єдиного кандидата, здатного зберегти суверенітет Угорщини» та «сильного лідера з друзями у всьому світі».

Раніше угорська опозиція також заявляла, що до підтримки Орбана може бути причетне Головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії.

Водночас сам Орбан активно проводить кампанію серед етнічних угорців у сусідніх державах, багато з яких отримали угорські паспорти. На цьому тлі угорські медіа широко висвітлювали поїздку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви, звідки він привіз двох етнічних угорців із Закарпаття — колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які перебували в російському полоні.

Колишній посол України в Угорщині Дмитро Ткач вважає, що результат виборів залишається непередбачуваним.

«Ситуація приблизно 50 на 50. Орбан використовує всі можливості — адміністративний ресурс і засоби масової інформації. Більшість медіа в країні фактично від нього залежить, тому боротьба буде дуже серйозною», — сказав Ткач у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, політична ситуація в Угорщині напружена, і робити однозначні прогнози щодо переможця наразі складно.