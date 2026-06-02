Марта Костюк – перша українка, яка вийшла до півфіналу «Ролан Гаррос»

Вперше в історії представниця України пробилася до півфіналу «Ролан Гарросу». Історичний результат став можливим після українського протистояння у чвертьфіналі французького мейджора, в якому Марта Костюк здолала Еліну Світоліну.

Для Костюк це був дебютний вихід на стадію 1/4 фіналу «Ролан Гаррос». На шляху до чвертьфіналу вона у двох сетах перемогла чотириразову чемпіонку турніру Ігу Швьонтек.

Світоліна здобула вольову перемогу над олімпійською чемпіонкою Беліндою Бенчич та вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу паризького мейджора.

Поєдинок Світоліна vs Костюк тривав 1 годину 51 хвилину і закінчився на користь Костюк (3:6, 6:2, 2:6).

Це була третя зустріч тенісисток. До цього вони двічі грали: на Australian Open-2018 перемогу здобула Світоліна, у 2024 році на турнірі WTA 1000 у Монреалі сильнішою була Костюк.

Завдяки цій перемозі Костюк стала першою українкою в історії, яка вийшла до півфіналу французького турніру Grand Slam.

Вона також продовжила свою безпрограшну серію на ґрунтовому покритті до 17 матчів.

ForUA зазначає, у півфіналі суперницею Марти Костюк буде «нейтральна» тенісистка Мірра Андрєєва, яка у своєму чвертьфінальному поєдинку перемогла Сорану Кирстю.