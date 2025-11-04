﻿
Екологія

У Чорнобильській зоні з’явився небезпечний хижак

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкає рись євразійська, яку дослідники називають «озброєною» та небезпечною. У заповіднику фотопастки рись зафіксували щонайменше 20 дорослих особин, повідомили у пресслужбі заповідника.

Як зазначається, рись — спритна мисливиця. Її головна «зброя» — винятковий слух, гострий зір, смертельно небезпечні втяжні пазурі та довгі ікла. Тварина здатна помітити мишу на відстані до 70 метрів і долати понад 30 кілометрів за добу. «Всупереч поширеній думці, рись ніколи не стрибає на свою жертву з дерева — вона полює крадькома або із засідки», — пояснили дослідники.

Самці рисі в півтора раза важчі за самок: вага самців сягає 30 кг, тоді як самки важать до 20 кг. Науковці додають, що рись не любить лисиць і навіть полює на них — імовірно, через конкуренцію за здобич.

Як повідомляло раніше ForUa, у столиці введено карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у лисиці.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЧАЕСЧорнобильська зонарисьфотопасткихижак
