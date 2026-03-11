Жіноче журі обрало найкращий автомобіль світу

Електромобіль Nissan Leaf став переможцем премії “Жіночий всесвітній автомобіль року” (WWCOTY) у 2026 році. Рішення ухвалили після кількох місяців тестувань, аналізу та обговорень. У голосуванні взяли участь 86 жінок-автожурналісток із 55 країн на п’яти континентах, які визначали найкращі автомобілі у різних категоріях.
Абсолютним переможцем став електрокар Nissan Leaf, який отримав найвищу оцінку журі.
Переможці у номінаціях
Компактний автомобіль — Nissan Leaf
Компактний кросовер — Skoda Elroq
Великий автомобіль — Mercedes-Benz CLA
Великий кросовер — Hyundai Ioniq 9
Позашляховик — Toyota 4Runner
Спортивний автомобіль — Lamborghini Temerario
Окрім цього, нагороду “Найкраща технологія” журі присудило компанії Renault.
А брендом, який отримав найбільшу прихильність серед жінок, назвали Ford.
Як повідомляло раніше ForUa, експерти назвали автомобілі, які довго служать та рідко ламаються.
Автор: Тетяна Андрійко