Жіноче журі обрало найкращий автомобіль світу

Електромобіль Nissan Leaf став переможцем премії “Жіночий всесвітній автомобіль року” (WWCOTY) у 2026 році. Рішення ухвалили після кількох місяців тестувань, аналізу та обговорень. У голосуванні взяли участь 86 жінок-автожурналісток із 55 країн на п’яти континентах, які визначали найкращі автомобілі у різних категоріях.

Абсолютним переможцем став електрокар Nissan Leaf, який отримав найвищу оцінку журі.

Переможці у номінаціях

Компактний автомобіль — Nissan Leaf

Компактний кросовер — Skoda Elroq

Великий автомобіль — Mercedes-Benz CLA

Великий кросовер — Hyundai Ioniq 9

Позашляховик — Toyota 4Runner

Спортивний автомобіль — Lamborghini Temerario

Окрім цього, нагороду “Найкраща технологія” журі присудило компанії Renault.

А брендом, який отримав найбільшу прихильність серед жінок, назвали Ford.

