﻿
Рейтинги

Жіноче журі обрало найкращий автомобіль світу

Жіноче журі обрало найкращий автомобіль світу

Електромобіль Nissan Leaf став переможцем премії “Жіночий всесвітній автомобіль року” (WWCOTY) у 2026 році. Рішення ухвалили після кількох місяців тестувань, аналізу та обговорень. У голосуванні взяли участь 86 жінок-автожурналісток із 55 країн на п’яти континентах, які визначали найкращі автомобілі у різних категоріях.

Абсолютним переможцем став електрокар Nissan Leaf, який отримав найвищу оцінку журі.

Переможці у номінаціях

Компактний автомобіль — Nissan Leaf

Компактний кросовер — Skoda Elroq

Великий автомобіль — Mercedes-Benz CLA

Великий кросовер — Hyundai Ioniq 9

Позашляховик — Toyota 4Runner

Спортивний автомобіль — Lamborghini Temerario

Окрім цього, нагороду “Найкраща технологія” журі присудило компанії Renault.

А брендом, який отримав найбільшу прихильність серед жінок, назвали Ford.

Як повідомляло раніше ForUa, експерти назвали автомобілі, які довго служать та рідко ламаються.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

FordNissan Leafжіночий автомобіль світу
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На знак протесту проти ШІ: Тисячі письменників долучилися до створення «порожньої» книги
Культура 10.03.2026 23:32:10
На знак протесту проти ШІ: Тисячі письменників долучилися до створення «порожньої» книги
Читати
36-та церемонія нагородження Шнобелівської премії відбудеться не в США
Свiт 10.03.2026 23:03:09
36-та церемонія нагородження Шнобелівської премії відбудеться не в США
Читати
Глава Пентагону Гегсет заявив, що США самі вирішать, коли буде перемога над Іраном
Свiт 10.03.2026 22:34:02
Глава Пентагону Гегсет заявив, що США самі вирішать, коли буде перемога над Іраном
Читати

Популярнi статтi