Від Kia до Ford: опубліковано рейтинг найкращих кросоверів 2025 року

Експерти U.S. News & World Report назвали 10 найкращих кросоверів 2025 року, що відзначилися поєднанням обладнання, комфорту та керованості.

Kia Telluride очолив рейтинг, отримавши високі оцінки за просторий салон, зручну мультимедіа та приємну керованість. Єдиним недоліком моделі експерти назвали порівняно високу витрату палива.

Hyundai Palisade посів друге місце, привернувши увагу комфортним інтер’єром та широким набором сучасних функцій.

На третьому місці опинився електричний Ford Mustang Mach-E, який поєднує динаміку з екологічністю.

Крім того, до рейтингу увійшли:

Hyundai Tucson Hybrid — гібридна модель, що вирізняється ефективністю.

Kia Soul — компактний кросовер з оригінальним дизайном.

Mazda CX-5 — популярний кросовер з елегантним стилем.

Nissan Kicks — міський кросовер, орієнтований на практичність.

Subaru Outback — універсальний автомобіль, відомий своїми можливостями для подорожей.

Mazda CX-90 PHEV — гібридний кросовер з розширеною функціональністю.

Mazda CX-30 — компактний кросовер, що пропонує комфорт та стиль.

Експерти вважають, що кожне з перелічених авто має збалансовані характеристики та може зацікавити покупців у різних цінових сегментах.