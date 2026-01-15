Експерти назвали автомобілі, які довго служать та рідко ламаються

Німецький автомобільний журнал Auto Motor und Sport провів власне дослідження та склав рейтинг моделей, які відзначаються винятковою надійністю та здатні служити власникам десятиліттями. До ТОП-13 увійшли автомобілі різних класів і років випуску, які об’єднує висока витривалість, міцна конструкція та надійні силові агрегати.

У рейтингу опинилися одразу кілька моделей 1990-х років. Навіть сьогодні Audi 100/A6 (C4), Mercedes-Benz 190 (W201), Volvo 945 та Volkswagen Golf IV демонструють високу живучість завдяки простій конструкції та перевіреним часом двигунам.

Середній клас у списку представлений дизельним Audi A6 (C7), BMW 5-ї серії (F10) та Mercedes-Benz E-Class (W211/W212). За умови регулярного та якісного обслуговування ці автомобілі, за оцінкою експертів, можуть без проблем експлуатуватися ще багато років.

Також у рейтингу знайшлося місце для сімейних моделей. До списку потрапили Honda Accord VIII, Mazda 6 GJ/GL та Opel Zafira C, двигуни яких відзначаються великим ресурсом і надійністю.

У категорії позашляховиків найвитривалішими визнані Toyota Land Cruiser J20 та Mercedes-Benz G-Class (W463). Найнадійнішим фургоном експерти назвали Volkswagen T5/T6.

Аналітики наголошують, що ключовим фактором довговічності будь-якого автомобіля залишається регулярне технічне обслуговування та дотримання рекомендацій виробника.

