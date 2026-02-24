Повоєнне відновлення України оцінюють майже у $600 млрд

Відновлення економіки України після повномасштабного вторгнення Росії може коштувати близько 588 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, повідомляє Reuters.

Оцінка охоплює період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року і вже зросла на 12% порівняно з прогнозом минулого року, зокрема через збільшення пошкодженої або зруйнованої енергетичної інфраструктури.

За цей період прямі збитки в Україні сягнули 195 мільярдів доларів, найбільше постраждали житловий сектор, транспорт і енергетика.

Соціально-економічні наслідки війни включають:

- понад 6 мільйонів українців за кордоном як біженці,

- 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб,

- падіння ВВП на 21% порівняно з 2021 роком.

Житловий сектор зазнав найбільших втрат – пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, транспортна інфраструктура – приблизно $40,3 млрд, енергетика – майже $25 млрд.

Уряд України передбачив $15,25 млрд на програми відновлення у 2026 році. З лютого 2022 року Київ та міжнародні партнери вже витратили $20,3 млрд на термінові ремонти. За оцінками експертів, близько 40% потреб можна покрити приватним сектором, за умови проведення цільових реформ.

Енергетична інфраструктура потребує адаптації до сучасних стандартів, зважаючи на частину об’єктів радянського зразка, які лишаються вразливими до атак.

