Угорщина планує використати вилучені кошти «Ощадбанку» для шантажу України, — Янош Лазар

Угорщина не збирається повертати 80 мільйонів доларів готівкою, які були вилучені під час затримання інкасаторів українського «Ощадбанку». Замість повернення коштів Будапешт планує використати їх як інструмент тиску на Київ. Про це заявив міністр транспорту Угорщини Янош Лазар.

За словами урядовця, ці кошти стануть «важелем впливу» у переговорах щодо відновлення повноцінної роботи нафтопроводу «Дружба». Угорська сторона прагне домогтися безперебійного постачання енергоресурсів, використовуючи заблоковані фінанси як заставу або предмет торгу.

Ключові аспекти заяви:

Сума претензій: Йдеться про 80 мільйонів доларів готівкою, які раніше були затримані угорськими силовиками.

Мета Будапешта: Поновлення стабільної роботи нафтопроводу «Дружба», що є критично важливим для енергетичної безпеки Угорщини.

Позиція Лазара: Міністр відкрито назвав утримання коштів політичним і економічним інструментом у відносинах з Україною.

Наразі українська сторона та представники «Ощадбанку» офіційно не прокоментували заяву угорського міністра. Експерти зазначають, що такий крок може призвести до нового витка напруженості у відносинах між країнами та вимагатиме втручання міжнародних арбітрів.

Нагадаймо, раніше Україна заявила про психологічний і фізичний тиск на інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині.