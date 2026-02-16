Третій набір зубів — уже не фантастика: японські вчені розпочали випробування ліків для регенерації

Акули здатні відрощувати зуби протягом усього життя, тоді як люди обмежені лише двома наборами: молочними та постійними. Проте нещодавній прорив японських дослідників доводить, що природа залишила нам «запасний план». У Японії офіційно розпочалися клінічні випробування препарату, який здатний активувати ріст нових зубів у людини.

Генетичне «гальмо» та шлях до відкриття

Ключем до регенерації став ген USAG-1. Вчені з'ясували, що білок, який синтезується цим геном, обмежує кількість зубів у нашому організмі, діючи як своєрідний запобіжник. Блокування цього білка дозволяє «вимкнути гальма» і запустити процес формування нових зубних одиниць.

Перші успішні експерименти провели на мишах: після введення спеціального антитіла, що нейтралізує дію USAG-1, у тварин почали рости додаткові зуби. Це підтвердило гіпотезу, що потенціал для третього набору зубів закладений у нашому організмі генетично, але зазвичай перебуває у сплячому стані.

Від лабораторії до реальної медицини

Після успіху на тваринах команда науковців перейшла до тестування на людях. Головна мета — створити повноцінну альтернативу традиційним методам відновлення посмішки.

Сучасні варіанти vs Майбутнє:

Сьогодні: Дорога імплантація, складне протезування або використання мостів.

Майбутнє: Природне вирощування власного зуба за допомогою медикаментозної терапії.

Дослідження, результати яких були опубліковані в журналі Regenerative Therapy, вказують на те, що в тканинах щелеп можуть зберігатися неактивні зачатки зубів. Новий препарат націлений саме на їхню активацію.

Коли чекати на результати

Якщо клінічні випробування підтвердять безпечність методу, це стане найбільшим проривом у стоматології за останні десятиліття. Насамперед ліки допоможуть пацієнтам із вродженими аномаліями (адентією), а згодом можуть стати доступними для широкого загалу.

За оптимістичними прогнозами вчених, препарат може з'явитися на ринку вже до 2030 року. Можливість відновити втрачений зуб природним шляхом поступово переходить із розряду наукової фантастики у площину клінічної реальності.